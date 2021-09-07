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    Официально: «Мерседес» объявил о подписании контракта с Расселлом

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    Британский пилот «Уильямса» Джордж Расселл подписал контракт с «Мерседесом», информирует официальный сайт немецкой команды.

    Джордж Расселл
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    Джордж Расселл

    Он сменит в качестве напарника Льюиса Хэмилтона финна Валттери Боттаса, который со следующего сезона будет выступать за «Альфа Ромео».

    23-летний гонщик начнет выступления в немецкой команде в 2022 году.

    Лучшим результатом в карьере британца является второе место на Гран-при Бельгии в 2021 году.

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