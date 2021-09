Официально: «Мерседес» объявил о подписании контракта с Расселлом

Британский пилот «Уильямса»подписал контракт с «Мерседесом», информирует официальный сайт немецкой команды.

Он сменит в качестве напарника Льюиса Хэмилтона финна Валттери Боттаса, который со следующего сезона будет выступать за «Альфа Ромео».

23-летний гонщик начнет выступления в немецкой команде в 2022 году.

✍️ @GeorgeRussell63 will race for the Team alongside @LewisHamilton from the 2022 F1 season! pic.twitter.com/pcyOqlSxdi