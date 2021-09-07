Официально: «Мерседес» объявил о подписании контракта с Расселлом

Джордж Расселл Фото: globallookpress.com
Он сменит в качестве напарника Льюиса Хэмилтона финна Валттери Боттаса, который со следующего сезона будет выступать за «Альфа Ромео».
23-летний гонщик начнет выступления в немецкой команде в 2022 году.
✍️ @GeorgeRussell63 will race for the Team alongside @LewisHamilton from the 2022 F1 season! pic.twitter.com/pcyOqlSxdi— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) September 7, 2021
Лучшим результатом в карьере британца является второе место на Гран-при Бельгии в 2021 году.