Квят покинул «Альфа Таури»

Командаобъявила о подписании контракта с

В сезоне-2021 японский гонщик заменит в составе команды Даниила Квята.

Напарником Цуноды станет Пьер Гасли.

В сезоне-2020 Цунода занял третье место в личном зачете «Формулы-2», уступив чемпиону Мику Шумахеру 15 очков. Во вторник, 15 декабря японец принял участие в тестовых заездах «Формулы-1» на трассе в Абу-Даби, показав пятый результат за рулем «Альфа Таури».

Квят в сезоне-2020 занял 14-е место в личном зачете «Формулы-1», набрав 32 очка. Лучшим результатом россиянина стало 4-е место на «Гран-при Эмилии-Романьи». Квят выступал за «Альфа Таури» (ранее команда называлась «Торо Россо») в период с 2013 по 2014, с 2016 по 2017 и с 2019 по 2020 годы.

JAPAN BACK ON THE GRID! 🇯🇵 @yukitsunoda07 joins Scuderia AlphaTauri for the 2021 @f1 season! 👊 pic.twitter.com/RKzntSQWyZ