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    Квят покинул «Альфа Таури»

    Прочие Автоспорт Формула-1
    Команда «Альфа Таури» объявила о подписании контракта с Юки Цунодой.

    Даниил Квят
    Даниил Квят

    В сезоне-2021 японский гонщик заменит в составе команды Даниила Квята.

    Напарником Цуноды станет Пьер Гасли.

    В сезоне-2020 Цунода занял третье место в личном зачете «Формулы-2», уступив чемпиону Мику Шумахеру 15 очков. Во вторник, 15 декабря японец принял участие в тестовых заездах «Формулы-1» на трассе в Абу-Даби, показав пятый результат за рулем «Альфа Таури».

    Квят в сезоне-2020 занял 14-е место в личном зачете «Формулы-1», набрав 32 очка. Лучшим результатом россиянина стало 4-е место на «Гран-при Эмилии-Романьи». Квят выступал за «Альфа Таури» (ранее команда называлась «Торо Россо») в период с 2013 по 2014, с 2016 по 2017 и с 2019 по 2020 годы.

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