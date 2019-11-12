ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алексей МиранчукТрансферный дайджест. 5 — 11 ноября
  • 11:39
    • Бывший наставник «Динамо» может возглавить «Сочи»
  • 10:07
    • Черчесов уговаривает Акинфеева вернуться в сборную России
  • 08:58
    • «Бостон» выиграл восьмой матч подряд, «Хьюстон» обыграл «Нью-Орлеан»
  • 08:10
    • Овечкин вышел на чистое 39 место по очкам в НХЛ
  • 07:04
    • Сборная России сравняла счет в Суперсерии
    Все новости спорта

    Хабиб может завершить карьеру после боя с Фергюсоном

    Прочие Единоборства
    Российский боец ММА, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов намекнул, что может завершить карьеру после боя с американцем Тони Фергюсоном.

    Хабиб Нурмагомедов
    Хабиб Нурмагомедов

    «Всегда реально смотрю на вещи. До боя с Тони Фергюсоном тоже нужно дожить. До него практически полгода, пять месяцев. Так что посмотрим. Думаю, может, после него ничего и не будет уже», — цитирует Нурмагомедова «Спорт-Экспресс».

    Напомним, что на данный момент точной даты боя нет. Ожидается, что титульный поединок может пройти весной 2020 года в Нью-Йорке.

    Хабиб Нурмагомедов имеет за плечами 28 побед в смешанных единоборствах. В последнем бою он досрочно одолел Дастина Порье на UFC 242. Тони Фергюсон идет на серии из 12 побед подряд. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Хабиб устранил почти всех конкурентов. Нурмагомедов — король легкого веса
  • 08/09/2019 в 15:27
    •
  • Прогноз
  • ЦСКА — «Спартак»
  • 1.55
  • Сегодня в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как выступит «Спартак» в московском дерби?
  • ЦСКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
  • Сможет ли Федерер разгромить главного аутсайдера Лондона?
  • Федерер — Берреттини. Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • «Химки» и «Ротор» забьют друг другу?
  • «Химки» — «Ротор». Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть1000 рублей за регистрацию ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Вашингтон» — «Аризона» Хоккей НХЛ. «Аризона» прервала победную серию «Вашингтона», «Каролина» разгромила «Оттаву»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 12 ноября 07:260
  • 11:08
    • Хабиб может завершить карьеру после боя с Фергюсоном
  • 10:23
    • Стерлинг не сыграет с Черногорией из-за конфликта с Гомесом
  • 11:22
    • Вратарь ПСЖ выбыл из строя на несколько недель
    «Локомотив» — «Краснодар» Футбол Ничья в пользу «Зенита». «Локо» потерял Крыховяка, но сдержал «Краснодар»Реакция спортивных СМИ на ничью «Локомотива» и «Краснодара» Вчера в 02:310
  • Экспресс дня

  • Ставка на хозяев
  • 2.40
    •
  • 10:53
    • Евсеев: «Уфа» старается попасть в еврокубки
  • 10:38
    • «Ливерпуль» хочет подписать хавбека «Борнмута»
  • 08:41
    • Месси следующим летом примет решение о своем будущем в «Барселоне»
    ЦСКА — «Сочи» Футбол Лицо попроще. ЦСКА снял проклятие вторых таймов и приблизил отставку ТочилинаПервая за полтора месяца победа ЦСКА в РПЛ — в нашем обзоре прессы Вчера в 00:040
  • 08:28
    • Ракитич не сыграет со Словакией
  • 07:56
    • Крал: АПЛ — моя мечта
  • 07:40
    • Экс-тренер «Зенита» может возглавить «Фиорентину»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон