Хабиб может завершить карьеру после боя с Фергюсоном

Российский боец ММА, чемпион UFCнамекнул, что может завершить карьеру после боя с американцем

«Всегда реально смотрю на вещи. До боя с Тони Фергюсоном тоже нужно дожить. До него практически полгода, пять месяцев. Так что посмотрим. Думаю, может, после него ничего и не будет уже», — цитирует Нурмагомедова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что на данный момент точной даты боя нет. Ожидается, что титульный поединок может пройти весной 2020 года в Нью-Йорке.

Хабиб Нурмагомедов имеет за плечами 28 побед в смешанных единоборствах. В последнем бою он досрочно одолел Дастина Порье на UFC 242. Тони Фергюсон идет на серии из 12 побед подряд. 0