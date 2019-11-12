Хабиб может завершить карьеру после боя с Фергюсоном

Хабиб Нурмагомедов
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«Всегда реально смотрю на вещи. До боя с Тони Фергюсоном тоже нужно дожить. До него практически полгода, пять месяцев. Так что посмотрим. Думаю, может, после него ничего и не будет уже», — цитирует Нурмагомедова «Спорт-Экспресс».
Напомним, что на данный момент точной даты боя нет. Ожидается, что титульный поединок может пройти весной 2020 года в Нью-Йорке.
Хабиб Нурмагомедов имеет за плечами 28 побед в смешанных единоборствах. В последнем бою он досрочно одолел Дастина Порье на UFC 242. Тони Фергюсон идет на серии из 12 побед подряд. 0