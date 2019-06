Шевченко победила Ай в первой защите пояса UFC

Боец ММА, имеющая гражданство Киргизии, России, и Перу, победила американкуна турнире UFC 238 в Чикаго (США).

Бой был закончен во втором раунде после того, как Ай пропустила удар ногой в голову и оказалась в глубоком нокауте.

31-летняя спортсменка одержала 17-ю победу в карьере при трех поражениях.

Перед этим боем россиянин Петр Ян одержал победу над американцем Джимми Риверой, Благой Иванов был сильнее Тая Туивасу — в обоих случаях судьи были единогласны. Тони Фергюсону присудили победу над Дональдом Серроне техническим нокаутом.

On the button. Shin to head isn’t a good mix, ever. RT Valentina Shevchenko has MURDERED Jessica Eye...#UFC238 pic.twitter.com/8hdfnCbXtS