Сегодня в13:00 01:30
Первые матчи 1/2 финала пройдут 26 апреля, ответные — 3 мая. Кроме того, будет определен формальный хозяин финала (матч состоится 16 мая в Лионе).01:29
В полуфинал пробились: "Арсенал", "Атлетико", "Зальцбург" и "Марсель". Жеребьевка полностью слепая без каких-либо ограничений.01:27
Вторая по силе европейская лига определит пары полуфиналов. Онлайн жеребьевки 1/2 финала Лиги Европы 2017/2018
Жеребьёвка 1/2 финала Лиги Европы 2017/2018 — онлайн трансляция. Сезон 2017/2018
Пары 1/2 финала
13 апреля, пятница
Онлайн: Жеребьёвка 1/2 финала Лиги Европы 2017/2018 Сегодня в 13:00
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00:08«Марсель» разгромил «Лейпциг» и вышел в полуфинал Лиги Европы 00:00«Зальцбург» выбил «Лацио» из Лиги Европы
12 апреля, четверг23:59«Атлетико» уступил «Спортингу», но вышел в полуфинал ЛЕ 23:59ЦСКА сыграл вничью с «Арсеналом» и вылетел из Лиги Европы
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