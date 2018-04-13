13:00

01:30

Первые матчи 1/2 финала пройдут 26 апреля, ответные — 3 мая. Кроме того, будет определен формальный хозяин финала (матч состоится 16 мая в Лионе).

01:29

В полуфинал пробились: "Арсенал", "Атлетико", "Зальцбург" и "Марсель". Жеребьевка полностью слепая без каких-либо ограничений.

01:27

Вторая по силе европейская лига определит пары полуфиналов. Онлайн жеребьевки 1/2 финала Лиги Европы 2017/2018

Жеребьёвка 1/2 финала Лиги Европы 2017/2018 — онлайн трансляция. Сезон 2017/2018