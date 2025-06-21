Джексон — о красной карточке: Я до сих пор не до конца понимаю, как это произошло

Нападающийвысказался о своем удалении во время матча 2-го тура группового этапа КЧМ-2025 против(1:3).

Напомним, что форвард получил красную карточку на 68-й минуте встречи.

«Я хочу извиниться перед клубом, персоналом, моими товарищами по команде и всеми болельщиками, которые наблюдали. Я вас подвёл. Ещё одна красная карточка… и, честно говоря, я так зол на себя. Я усердно работаю каждый день, чтобы помочь команде не ставить нас в такое положение.

Я до сих пор не до конца понимаю, как это произошло. Но ясно одно: это не было преднамеренным действием. Просто футбольный момент, который пошёл не так, как должен был. Никаких оправданий. Я беру на себя полную ответственность. Я это обдумаю, вырасту и вернусь сильнее ради всех, кто верит в меня. Извините. Извините. Извините», — написал Джексон в социальной сети.

После этого матча «Челси» занимает 2-е место в группе D на КЧМ-2025 с 3 очками в активе.