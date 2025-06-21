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    Джексон — о красной карточке: Я до сих пор не до конца понимаю, как это произошло

    Футбол Клубный чемпионат мира Футбол Англии Челси
    Нападающий «Челси» Николас Джексон высказался о своем удалении во время матча 2-го тура группового этапа КЧМ-2025 против «Фламенго» (1:3).

    Николас Джексон — нападающий «Челси»
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    Николас Джексон — нападающий «Челси»

    Напомним, что форвард получил красную карточку на 68-й минуте встречи.

    «Я хочу извиниться перед клубом, персоналом, моими товарищами по команде и всеми болельщиками, которые наблюдали. Я вас подвёл. Ещё одна красная карточка… и, честно говоря, я так зол на себя. Я усердно работаю каждый день, чтобы помочь команде не ставить нас в такое положение.

    Я до сих пор не до конца понимаю, как это произошло. Но ясно одно: это не было преднамеренным действием. Просто футбольный момент, который пошёл не так, как должен был. Никаких оправданий. Я беру на себя полную ответственность. Я это обдумаю, вырасту и вернусь сильнее ради всех, кто верит в меня. Извините. Извините. Извините», — написал Джексон в социальной сети.

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