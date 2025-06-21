Зобнин — о возможном переходе Заболотного в «Спартак»: Я его жду

Полузащитниквысказался о возможном переходе нападающегов стан «красно-белых».

«Что касается перехода Заболотного в "Спартак", мы практически живём в одном месте. Это хороший парень и футболист, который хорошо сыграл в прошлом сезоне и выиграл много единоборств.

Я его жду. Слухи просто так не ходят. Время покажет, будет ли это усилением и является он игроком уровня "Спартака". Бывало, что к нам приезжали футболисты хуже», — передает слова Зобнина Чемпионат.

Ранее сообщалось о том, что Заболотный близок к переходу в «Спартак». В прошедшем сезоне форвард провел за «Химки» 29 матчей в рамках РПЛ, забил 6 голов и сделал 5 голевых передач.