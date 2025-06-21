Вирц — болельщикам «Ливерпуля»: Простите, что пришлось так долго ждать перехода

Полузащитникобратился к фанатам «мерсисайдцев» после перехода в клуб.

«Конечно, я видел в соцсетях комментарии, в которых меня просили присоединиться к их клубу, так что спасибо им за поддержку. С нетерпением жду возможности сыграть перед ними и вместе достичь высот.

Да, я очень счастлив. Ну и простите, что пришлось так долго ждать», — сказал Вирц в интервью пресс-службе клуба.

Напомним, что «Ливерпуль» заплатит «Байеру» 150 млн евро за этот трансфер с учетом бонусов. Вирц подписал контракт с «мерсисайдцами» до лета 2030-го года.