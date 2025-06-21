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    Зобнин — о выходе из отпуска: Успел соскучиться по ребятам, футболу и «Спартаку»

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    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился ожиданиями от летних сборов команды перед стартом нового сезона.

    Роман Зобнин — полузащитник «Спартака»
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    Роман Зобнин — полузащитник «Спартака»

    «Отпуск хороший, долгий. Успел соскучиться по ребятам, футболу и "Спартаку". Обследование нормально, ничего не нашли. Мы собираемся в Тарасовке. Будем здесь. Дальше переедем в Тушино. Сборы не будут отличаться по специфике от Турции или ОАЭ. Отличие только у соперниках — там их просто найти.

    Мы не виделись с тренером. Завтра будут тесты. Послезавтра заедем в Тарасовку, увидимся с руководством — там и озвучат цели, наверное», — передает слова Зобнина Чемпионат.

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  • 17/06/2025

    • Напомним, что 1-й тур нового сезона РПЛ 2025/2026 состоится с 18 по 21 июля. «Спартак» сыграет против махачкалинского «Динамо».

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