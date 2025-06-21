ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фабио ЧелестиниЧелестини в ЦСКА. Кириченко верит в борьбу за золото, Тарханов предпочел бы Игнашевича
    Все новости спорта

    Мусаев — о чемпионстве в РПЛ: Только за счет дисциплины и самоотдачи мы выиграли этот титул

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Краснодар
    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мнением о чемпионстве своей команды в прошедшем сезоне российской Премьер-лиги.

    Мурад Мусаев — главный тренер «Краснодара»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мурад Мусаев — главный тренер «Краснодара»

    «Летние сборы не очень удобные — игроки приезжают в разное время. Но нам не привыкать. Самое главное — мы должны понимать, что все победы, которые мы одержали в прошлом сезоне, они были трудовые, волевые, в один мяч.

    Только за счет дисциплины и максимальной самоотдачи мы выиграли этот титул. Если мы чуть сбавим, то будут проблемы. Настраиваемся на тяжелую работу. Каждый матч в статусе чемпиона будет еще сложнее», — сказал Мусаев «Матч ТВ».

  • Примеры для подражания. Семь главных героев РПЛ сезона-2024/25
  • Поговорим о тех, кто ярче всех блеснул в минувшем розыгрыше чемпионата России по футболу
  • 12/06/2025

    • Напомним, что «Краснодар» занял 1-е место в прошедшем сезоне РПЛ с 67-ю очками в активе, опередив «Зенит» на 1 балл.

    «Быки» сыграют против ЦСКА в рамках Суперкубка России 12-го июля в Казани.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Шмели» разгромят южноафриканского соперника?
  • «Мамелоди» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
  • Медведев обыграет Зверева и выйдет в финал в Галле?
  • Медведев — Зверев. Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
  • Молодым голландцам ничего не светит
  • Португалия (U21) — Нидерланды (U21). Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.05
  • Экспресс дня 21 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Мамелоди — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Медведев — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Португалия (U21) — Нидерланды (U21)
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Интер — Урава
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Испания (U21) — Англия (U21)
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Кайсар — Улытау
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Окжетпес — Ордабасы
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Алькарас — Баутиста-Агут
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры