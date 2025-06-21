Мусаев — о чемпионстве в РПЛ: Только за счет дисциплины и самоотдачи мы выиграли этот титул

Главный тренерподелился мнением о чемпионстве своей команды в прошедшем сезоне российской Премьер-лиги.

«Летние сборы не очень удобные — игроки приезжают в разное время. Но нам не привыкать. Самое главное — мы должны понимать, что все победы, которые мы одержали в прошлом сезоне, они были трудовые, волевые, в один мяч.

Только за счет дисциплины и максимальной самоотдачи мы выиграли этот титул. Если мы чуть сбавим, то будут проблемы. Настраиваемся на тяжелую работу. Каждый матч в статусе чемпиона будет еще сложнее», — сказал Мусаев «Матч ТВ».

Напомним, что «Краснодар» занял 1-е место в прошедшем сезоне РПЛ с 67-ю очками в активе, опередив «Зенит» на 1 балл.

«Быки» сыграют против ЦСКА в рамках Суперкубка России 12-го июля в Казани.