Сейчас «Металлург» лидирует на «Востоке» с 32 очками после 20 матчей. Ближайший матч команда проведёт 27 октября в Нижнекамске.

Завьялов имеет опыт работы на аналогичной должности в «Торпедо», «Ак Барсе», «Тракторе», «Нефтехимике», «Амуре», «Сибири», «Авангарде» и «Витязе».

Новый специалист пригласил в свой штаб 56‑летнего Александра Завьялова . Он займёт в «Металлурге» должность ассистента главного тренера.

После ухода из магнитогорского «Металлурга» Андрея Разина команду возглавил Константин Шафранов , который ранее работал исключительно ассистентом.

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