После ухода из магнитогорского «Металлурга» Андрея Разина команду возглавил Константин Шафранов, который ранее работал исключительно ассистентом.
Новый специалист пригласил в свой штаб 56‑летнего Александра Завьялова. Он займёт в «Металлурге» должность ассистента главного тренера.
Завьялов имеет опыт работы на аналогичной должности в «Торпедо», «Ак Барсе», «Тракторе», «Нефтехимике», «Амуре», «Сибири», «Авангарде» и «Витязе».
Сейчас «Металлург» лидирует на «Востоке» с 32 очками после 20 матчей. Ближайший матч команда проведёт 27 октября в Нижнекамске.