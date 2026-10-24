Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал поражение от «Металлурга» (1:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Ярослав Люзенков globallookpress.com

«До того момента, как пропустили первый гол, все складывалось неплохо. Игра давалась. Детские ошибки. Первый, второй гол и удаление подломили ребят. Неправильно сыграли. Где‑то сил не хватило, поэтому результат такой.

Много пропущенных шайб? Не анализировали этот момент. Накладывается череда ошибок. После первой ошибки думали, что парень молодой, ничего, бывает. У нас достаточно травмированных ребят. Одни и те же играют. Это накладывается, от усталости не хватает концентрации», — приводит слова Люзенкова «Матч ТВ».

«Сибирь» набрала 17 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.