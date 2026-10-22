Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал победу команды над «Авангардом» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игорь Гришин globallookpress.com

«Не знаю, что сказать по игре. Не самый наш лучший матч, но что-то произошло в третьем периоде такое, что мы победили. Больше сказать нечего. Мы не стали делать трагедии, что не получалось ничего в двух периодах, спокойно поговорили, вышли — и что-то начало получаться. Победы всегда дают положительные эмоции, главное, чтобы у нас не было самоудовлетворения», — приводит слова Гришина «Чемпионат».

«Нефтехимик» набрал 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции.