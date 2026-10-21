Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги матча против «Спартака», в котором его подопечные уступили со счётом 0:2.

Игорь Никитин globallookpress.com

«Мы были недостаточно настойчивы, чтобы победить. Два поражения от „Спартака“ — хорошая мотивация для нас. Идём дальше. Парни — молодчики, долго держали уровень. Мне интересно теперь, как мы отреагируем на поражение», — цитирует Никитина «Матч ТВ».

В этой игре армейцы прервали серию из 12 побед в регулярном чемпионате, но всё равно сохранили лидерство в Западной конференции с 26 очками. Следующим соперником ЦСКА станет «Автомобилист». Игра состоится 23 октября в Екатеринбурге.