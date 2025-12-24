Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал победу минского «Динамо» над московскими одноклубниками (7:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Вадим Шипачев («Динамо» Мн) globallookpress.com

«Не то чтобы результат меня удивил. Меня удивил счет в первую очередь. А результат особенно не удивил. Минское "Динамо" сейчас выглядит достаточно убедительно, стабильно по отношению ко всем московским клубам. То, что наши соотечественники, москвичи, пропустили столько шайб — это действительно удивило. Счет удивил, но результат, в принципе, предсказуемый был», — цитирует Плющева «Матч ТВ».

Минчане с 53 очками занимает 2-е место в Западной конференции, на счету московских «динамовцев» 50 баллов и четвертая позиция в турнирной позиции.