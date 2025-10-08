В матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» на своем льду принимали «Питтсбург». Гости победили со счетом 3:0.
«Питтсбург» отличились первыми благодаря шайбе Джастина Бразо в первом периоде. Ему ассистировал россиянин Евгений Малкин.
Таким образом, Малкин оказался первым российским хоккеистом, который набрал результативное очко. В матче с «Рейнджерс» Евгений в итоге отметился двумя ассистами.
«Рейнджерс» — «Питтсбург» — 0:3
Голы: Бразо — 1 (Малкин), 19:28 — 0:1. Бразо — 2 (п. в., Малкин, Манта), 57:48 — 0:2. Лизотт — 1 (п. в., Ши, Девар), 58:08 — 0:3
Вратари: Шестеркин — Шилов
Штраф: 2 — 4
Броски: 25 (7+13+5) — 30 (8+7+15)