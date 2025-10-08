В матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» на своем льду принимали «Питтсбург».  Гости победили со счетом 3:0.

Евгений Малкин
Евгений Малкин globallookpress.com

«Питтсбург» отличились первыми благодаря шайбе Джастина Бразо в первом периоде.  Ему ассистировал россиянин Евгений Малкин.

Таким образом, Малкин оказался первым российским хоккеистом, который набрал результативное очко.  В матче с «Рейнджерс» Евгений в итоге отметился двумя ассистами.

«Рейнджерс» — «Питтсбург» — 0:3

Голы: Бразо — 1 (Малкин), 19:28 — 0:1.  Бразо — 2 (п.  в., Малкин, Манта), 57:48 — 0:2.  Лизотт — 1 (п.  в., Ши, Девар), 58:08 — 0:3

Вратари: Шестеркин — Шилов

Штраф: 2 — 4

Броски: 25 (7+13+5) — 30 (8+7+15)