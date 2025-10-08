Голы: Бразо — 1 (Малкин), 19:28 — 0:1. Бразо — 2 (п. в., Малкин, Манта), 57:48 — 0:2. Лизотт — 1 (п. в., Ши, Девар), 58:08 — 0:3

Таким образом, Малкин оказался первым российским хоккеистом, который набрал результативное очко. В матче с «Рейнджерс» Евгений в итоге отметился двумя ассистами.

«Питтсбург» отличились первыми благодаря шайбе Джастина Бразо в первом периоде. Ему ассистировал россиянин Евгений Малкин .

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» на своем льду принимали «Питтсбург» . Гости победили со счетом 3:0.

