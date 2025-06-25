Пинчук высказался о работе с Квартальновым

Нападающий минскогоподелился мыслями о совместной работе с главным тренером команды

«У него нет расположенности к определенным хоккеистам. Ко всем одинаковое отношение. Если самый опытный не очень играет, он его не будет ставить. Если же молодой здорово показывает себя, то шанс всегда будет. У Квартальнова все построено на честной и здоровой конкуренции, для него все равны. Он очень опытный тренер, хорош и в плане тактики, и в плане мотивации», — цитирует слова Пинчука «Советский спорт».

Минчане под руководством российского специалиста заняли 4-е место в Западной конференции и впервые в своей истории дошли до четвертьфинала Кубка Гагарина, где уступили «Трактору».