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    Пинчук высказался о работе с Квартальновым

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Минск
    Нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук поделился мыслями о совместной работе с главным тренером команды Дмитрием Квартальновым.

    Дмитрий Квартальнов
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    Дмитрий Квартальнов

    «У него нет расположенности к определенным хоккеистам. Ко всем одинаковое отношение. Если самый опытный не очень играет, он его не будет ставить. Если же молодой здорово показывает себя, то шанс всегда будет. У Квартальнова все построено на честной и здоровой конкуренции, для него все равны. Он очень опытный тренер, хорош и в плане тактики, и в плане мотивации», — цитирует слова Пинчука «Советский спорт».

    Минчане под руководством российского специалиста заняли 4-е место в Западной конференции и впервые в своей истории дошли до четвертьфинала Кубка Гагарина, где уступили «Трактору».

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