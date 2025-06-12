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    Источник: Рой подпишет двухлетний контракт с ЦСКА

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    Защитник Джереми Рой подпишет контракт с ЦСКА сроком на два года, об этом сообщает «Чемпионат».

    Джереми Рой
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    Джереми Рой

    По информации источника, вскоре об этом сообщат официально.

    Ранее стало известно, что 28-летний игрок «Витязя», находящийся в статусе ограниченно свободного агента, принял контрактное предложение ЦСКА.

    Рой выступал за «Витязь» начиная с сезона-2023/2024. В минувшем сезоне защитник сыграл 60 встреч в регулярном чемпионате, в которых отметился семью заброшенными шайбами и 18 результативными передачами. Всего в лиге канадец провел 200 матчей, в которых набрал 88 (15+73) очков.

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