Источник: Рой подпишет двухлетний контракт с ЦСКА

Защитник Джереми Рой подпишет контракт с ЦСКА сроком на два года, об этом сообщает «Чемпионат»

По информации источника, вскоре об этом сообщат официально.

Ранее стало известно, что 28-летний игрок «Витязя», находящийся в статусе ограниченно свободного агента, принял контрактное предложение ЦСКА.

Рой выступал за «Витязь» начиная с сезона-2023/2024. В минувшем сезоне защитник сыграл 60 встреч в регулярном чемпионате, в которых отметился семью заброшенными шайбами и 18 результативными передачами. Всего в лиге канадец провел 200 матчей, в которых набрал 88 (15+73) очков.