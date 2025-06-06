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    Ларионов — болельщикам СКА: Будьте терпеливы к команде. Вместе мы станем сильнее

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА
    Главный тренер СКА Игорь Ларионов обратился к болельщикам команды после своего назначения на пост наставника.

    Игорь Ларионов
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    Игорь Ларионов

    «Очень счастлив быть в Питере. Очень большие ожидания, очень большая ответственность, но это радует, дает новый вызов в моей карьере. Знаю, город живет хоккеем, поэтому всех болельщиков ожидаю на матчах. Будьте терпеливы, будьте добры к команде. Мы, как тренерский штаб, со своей стороны гарантируем, что команда будет играть откровенно, честно, правильно и красиво.

    Всех ждем на ледовой арене, всегда будем рады с вами пообщатьмя, ответить на все вопросы, и от вас ждем только поддержки. Как бы там ни было — плохо или хорошо — вы знаете, что вместе мы будем сильнее», — сказал Ларионов в видео, опубликованном пресс-службой СКА.

    Напомним, что Ларионов сменил на посту наставника СКА Романа Ротенберга.

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