Ларионов — болельщикам СКА: Будьте терпеливы к команде. Вместе мы станем сильнее

Главный тренеробратился к болельщикам команды после своего назначения на пост наставника.

«Очень счастлив быть в Питере. Очень большие ожидания, очень большая ответственность, но это радует, дает новый вызов в моей карьере. Знаю, город живет хоккеем, поэтому всех болельщиков ожидаю на матчах. Будьте терпеливы, будьте добры к команде. Мы, как тренерский штаб, со своей стороны гарантируем, что команда будет играть откровенно, честно, правильно и красиво.

Всех ждем на ледовой арене, всегда будем рады с вами пообщатьмя, ответить на все вопросы, и от вас ждем только поддержки. Как бы там ни было — плохо или хорошо — вы знаете, что вместе мы будем сильнее», — сказал Ларионов в видео, опубликованном пресс-службой СКА.

Напомним, что Ларионов сменил на посту наставника СКА Романа Ротенберга.