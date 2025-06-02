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    Дер-Аргучинцев останется в «Тракторе»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор
    Челябинский «Трактор» на официальном сайте сообщил о продлении контракта с нападающим Семеном Дер-Аргучинцевым.

    Семен Дер-Аргучинцев
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    Семен Дер-Аргучинцев

    «Семен Дер-Аргучинцев — важная составляющая "Трактора". Это очень необычный нападающий, не вписывающийся ни в какие стандарты и придающий команде определенную изюминку. Рады, что будущий сезон он проведет в Челябинске», — заявил генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.

    Новое соглашение 24-летнего форварда будет действовать еще один сезон. За «Трактор» Дер-Аргучинцев выступает с 2023 года. Всего в этом регулярном чемпионате он сыграл 59 матчей, набрал в них 30 (13+17) очков. В плей-офф нападающий провел 19 игр и набрал 12 (4+8) очков.

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