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    Маршан — о финале Кубка Стэнли: Нечасто выпадает возможность стать частью чего-то подобного

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Флорида Пантерз Эдмонтон Ойлерз
    Нападающий «Флориды» Брэд Маршан поделился ожиданиями от предстоящей финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли.

    Брэд Маршан — нападающий «Флориды»
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    Брэд Маршан — нападающий «Флориды»

    «Это нечто особенное. Нечасто выпадает возможность стать частью чего-то подобного. Возможно, я больше никогда в своей карьере не сыграю в финале плей-офф.

    Быть в составе одной из последних команд, которая выстояла весь сезон, и быть частьюэтой команды — это воспоминания, которые я хочу сохранить и которыми хочу наслаждаться.

    Я не помню некоторые серии, в которых играл, и знаю, что были моменты, которые я упустил или не оценил по достоинству, потому что беспокоился о других вещах. На этот раз я не собираюсь так поступать с собой», — приводит слова хоккеиста Sportsnet.

    Напомним, что «Флорида» встретится в финале розыгрыша Кубка Стэнли с «Эдмонтоном». Первый матч между этими командами состоится 5-го июня в 03:00 мск.

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