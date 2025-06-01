Маршан — о финале Кубка Стэнли: Нечасто выпадает возможность стать частью чего-то подобного

Нападающийподелился ожиданиями от предстоящей финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли.

«Это нечто особенное. Нечасто выпадает возможность стать частью чего-то подобного. Возможно, я больше никогда в своей карьере не сыграю в финале плей-офф.

Быть в составе одной из последних команд, которая выстояла весь сезон, и быть частьюэтой команды — это воспоминания, которые я хочу сохранить и которыми хочу наслаждаться.

Я не помню некоторые серии, в которых играл, и знаю, что были моменты, которые я упустил или не оценил по достоинству, потому что беспокоился о других вещах. На этот раз я не собираюсь так поступать с собой», — приводит слова хоккеиста Sportsnet.

Напомним, что «Флорида» встретится в финале розыгрыша Кубка Стэнли с «Эдмонтоном». Первый матч между этими командами состоится 5-го июня в 03:00 мск.