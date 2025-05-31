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    Бардаков высказался о совместной работе с Ротенбергом

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА НХЛ Колорадо Эвеланш
    Нападающий «Колорадо» Захар Бардаков рассказал о совместной работе с Романом Ротенбергом во время выступления за СКА.

    Роман Ротенберг
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    Роман Ротенберг

    «Что мне дал Ротенберг? Знаете, Ротенберг из тех людей, кто вселил в меня уверенность. Если бы не он, я бы не смог вырасти как хоккеист. И у меня не было бы сейчас возможности поехать в "Колорадо".

    Роман Борисович сделал так, что я поверил в свои силы. Например, в прошлом сезоне у меня было много удалений. Но Ротенберг все равно мне давал играть, доверял место в составе. Я думаю, это его главное качество. Он вселяет в людей уверенность», — приводит слова Бардакова «Матч ТВ».

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