Бардаков высказался о совместной работе с Ротенбергом

Нападающийрассказал о совместной работе сво время выступления за

«Что мне дал Ротенберг? Знаете, Ротенберг из тех людей, кто вселил в меня уверенность. Если бы не он, я бы не смог вырасти как хоккеист. И у меня не было бы сейчас возможности поехать в "Колорадо".

Роман Борисович сделал так, что я поверил в свои силы. Например, в прошлом сезоне у меня было много удалений. Но Ротенберг все равно мне давал играть, доверял место в составе. Я думаю, это его главное качество. Он вселяет в людей уверенность», — приводит слова Бардакова «Матч ТВ».