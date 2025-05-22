Сушинский: Не знаю, как Радулов будет взаимодействовать с Ротенбергом, если попадёт в СКА

Бывший нападающий сборной Россиивысказался о возможном переходеиз

«Не знаю, как Радулов будет взаимодействовать с Ротенбергом, если попадёт в СКА. Не знаю, что их ждёт. Об этом можно будет сказать только в конце сезона.

Все думали, что Кузнецов поможет СКА, но у него этого не получилось. Как сложится история с Радуловым, тоже неясно», — приводит слова Сушинского LiveResult.

Напомним, что Радулов признан самым ценным игроком розыгрыша Кубка Гагарина 2025-го года. За 21 матч в плей-офф форвард забросил 7 шайб и сделал 9 голевых передач.