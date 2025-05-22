ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Бавария»Возвращение «Баварии» на трон и спасение дортмундской «Боруссии». Итоги сезона Бундеслиги
  • 20:25
    • «Барселона» объявила о продлении контракта с Рафиньей
  • 20:05
    • Сборная США обыграла Финляндию и пробилась в полуфинал ЧМ-2025
    Все новости спорта

    Сушинский: Не знаю, как Радулов будет взаимодействовать с Ротенбергом, если попадёт в СКА

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив СКА
    Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский высказался о возможном переходе Александра Радулова из «Локомотива» в СКА.

    Александр Радулов может перейти в СКА
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Радулов может перейти в СКА

    «Не знаю, как Радулов будет взаимодействовать с Ротенбергом, если попадёт в СКА. Не знаю, что их ждёт. Об этом можно будет сказать только в конце сезона.

    Все думали, что Кузнецов поможет СКА, но у него этого не получилось. Как сложится история с Радуловым, тоже неясно», — приводит слова Сушинского LiveResult.

  • Кубок впервые остается в Ярославле. «Локомотив» дожал «Трактор» дома
  • Кубок Гагарина: обзор 9-й игровой недели
  • Вчера

    • Напомним, что Радулов признан самым ценным игроком розыгрыша Кубка Гагарина 2025-го года. За 21 матч в плей-офф форвард забросил 7 шайб и сделал 9 голевых передач.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Станет ли «Наполи» чемпионом Италии?
  • «Наполи» — «Кальяри». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • «Интеру» нельзя терять очки
  • «Комо» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • Матч получится зрелищным
  • «Бетис» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.85
  • Экспресс дня 22 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Наполи — Кальяри
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Комо — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Бетис — Валенсия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  4.15
  • Экспресс дня 23 мая
  • Завтра в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Этчеверри — Коболли
  • Теннис
  • Завтра в 16:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Каролина — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Насаф — АГМК
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  3.41
  • Прогноз на матч Андижан — Сурхан
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие