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    Капризов: Овечкин? Хочется, чтобы такие хоккеисты как можно дольше играли

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз Миннесота Уайлд
    Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отреагировал на истекающий контракт нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

    Кирилл Капризов
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    Кирилл Капризов

    Для Овечкина следующий сезон, вероятно, станет последним в НХЛ.

    «Хотел бы я, чтобы Овечкин задержался в лиге? Это он решать будет. Конечно, всегда хочется, чтобы такие игроки как можно дольше играли. Но у каждого хоккеиста приходит своё время, так что, я думаю, он сам решит, играть ему ещё или не оставаться. Поживём — увидим, как будет», — сказал Капризов «Чемпионату».

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    В прошедшем сезоне Овечкин в регулярном чемпионате забил 44 гола и сделал 29 результативных передач. В плей-офф у россиянина пять голов и результативная передача.

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