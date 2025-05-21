Капризов: Овечкин? Хочется, чтобы такие хоккеисты как можно дольше играли

Форвард «Миннесоты»отреагировал на истекающий контракт нападающего «Вашингтона»

Для Овечкина следующий сезон, вероятно, станет последним в НХЛ.

«Хотел бы я, чтобы Овечкин задержался в лиге? Это он решать будет. Конечно, всегда хочется, чтобы такие игроки как можно дольше играли. Но у каждого хоккеиста приходит своё время, так что, я думаю, он сам решит, играть ему ещё или не оставаться. Поживём — увидим, как будет», — сказал Капризов «Чемпионату».

Прогнозы и ставки на НХЛ

В прошедшем сезоне Овечкин в регулярном чемпионате забил 44 гола и сделал 29 результативных передач. В плей-офф у россиянина пять голов и результативная передача.