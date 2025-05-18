Латвия разгромила Словакию на чемпионате мира

В матче группового этапа чемпионата мираразгромиласо счетом 5:1.

В составе победителей отличились Харальд Эгле, Данс Лочмелис, Рихардс Букартс, Томс Андерсонс и Родриго Аболс. За словаков забил Себастьян Цедерле.

ЧМ-2025. Групповой этап Словакия — Латвия — 1:5 (1:1, 0:3, 0:1) Голы: Эгле — 1 (Андерсонс, Якс), 2:44 — 0:1. Чедерле — 2 (бол., Такач, Княжко), 9:16 — 1:1. Локмелис — 4 (Тралмакс), 21:31 — 1:2. Букартс — 1, 25:54 — 1:3. Андерсонс — 1 (Лавиньш, Эгле), 34:29 — 1:4. Аболс — 2 (п.в., Даугавиньш), 56:22 — 1:5Вратари: Главай — ГудлевскисШтраф: 6 — 6Броски: 27 (15+5+7) — 31 (7+12+12)

Латвия набрала девять очков и поднялась на четвертое место в турнирной таблице. У Словакии семь баллов и шестая строчка.