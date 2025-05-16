Швейцария обыграла Норвегию на ЧМ-2025

Сборнаяодержала сухую победу над командойв матче группового этапа ЧМ-25 — 3:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Свен Андригетто (9'), Грегори Хофманн (15') и Тайлер Мой (29').

Вратарь швейцарцев Стефан Шарлен отразил все 12 бросков по своим воротам и оформил «сухарь».

Чемпионат мира. Группа B Швейцария — Норвегия — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) Голы Андригетто — 6 (бол., Кукан, Мальгин), 8:56 — 1:0. Хофманн — 1 (Мой, Кнак), 14:15 — 2:0. Мой — 3 (Майер, Фора), 28:03 — 3:0Вратари Шарлен — АрнтценШтраф 8 — 10Броски 28 (12+9+7) — 12 (5+7+0)

Действующие вице-чемпионы мира гарантировали себе выход в плей-офф, набрав 13 очков. Подопечные Патрика Фишера поднялись на 1-е место в группе B, Норвегия замыкает таблицу с 1 очком в активе.