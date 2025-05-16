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    Швеция разгромила Словению на ЧМ-2025

    Швеция — Словения: счет матча 4:0, обзор голов

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2025 Сборная Швеции Сборная Словении
    В матче пятого тура группового этапа чемпионата мира сборная Швеции переиграла команду Словении со счетом 4:0.

    сборная Швеции
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    сборная Швеции

    В составе победителей хет-триком отметился Элиас Линдхольм, а еще один гол на счету Маркуса Йоханссона.

    Чемпионат мира. Группа A
    Швеция — Словения — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
    Голы: Линдхольм — 3 (Баклунд, Густафссон), 25:04 — 1:0. Линдхольм — 4 (Петтерссон, Форсберг), 38:05 — 2:0. Линдхольм — 5 (Бродин, Ларссон), 51:13 — 3:0. Юханссон — 1 (Густафссон, Эдвинссон), 56:08 — 4:0Вратари: Маркстрем — ГоракШтраф: 2 — 6Броски: 60 (16+23+21) — 9 (4+1+4)

    У Швеции 15 очков из 15 возможных и первое место в группе. Словения без зачетных баллов последняя.

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