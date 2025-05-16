Форвард «Динамо» Комтуа: Шабанов — лучший игрок КХЛ

Нападающий московскогоназвал форварда челябинскоголучшим игроком сезона в КХЛ.

«Я бы с удовольствием сыграл с ним в одной команде. У него отличное мастерство, у него есть характер, он не боится идти на пятак. Это и MVP сезона, и MVP плей-офф, если "Трактор" выиграет», — приводит слова Комтуа «ВсеПроСпорт».

Максим Шабанов в регулярном чемпионате КХЛ набрал 67 очков (23 гола, 44 передачи) в 65 матчах, установив личный рекорд результативности и заняв второе место среди лучших бомбардиров лиги.

В плей-офф Кубка Гагарина на счету форварда 20 очков (10 голов, 10 передач) в 18 матчах, что делает его одним из самых результативных игроков текущего розыгрыша.