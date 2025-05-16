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    Форвард «Динамо» Комтуа: Шабанов — лучший игрок КХЛ

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Трактор
    Нападающий московского «Динамо» Макс Комтуа назвал форварда челябинского «Трактора» Максима Шабанова лучшим игроком сезона в КХЛ.

    Максим Шабанов
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    Максим Шабанов

    «Я бы с удовольствием сыграл с ним в одной команде. У него отличное мастерство, у него есть характер, он не боится идти на пятак. Это и MVP сезона, и MVP плей-офф, если "Трактор" выиграет», — приводит слова Комтуа «ВсеПроСпорт».

    Максим Шабанов в регулярном чемпионате КХЛ набрал 67 очков (23 гола, 44 передачи) в 65 матчах, установив личный рекорд результативности и заняв второе место среди лучших бомбардиров лиги.

  • «Локомотив» обыграл «Трактор» и сравнял счет в финальной серии плей-офф КХЛ
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