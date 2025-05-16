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    Шестаков продлил контракт с «Адмиралом» на два года

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал
    «Адмирал» продлил контракт с нападающим Аркадием Шестаковым до конца сезона-2026/27. О продлении соглашения с 30-летним хоккеистом объявила пресс-служба клуба.

    Аркадий Шестаков
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    Аркадий Шестаков

    Шестаков присоединился к «Адмиралу» прошлым летом, перейдя из «Барыса», и в дебютном сезоне за дальневосточников установил личный рекорд результативности в КХЛ: в 65 матчах регулярного чемпионата он набрал 29 (12+17) очков при полезности «плюс 7».

    В плей-офф на его счету 4 (2+2) балла в 6 встречах. Также Шестаков стал лучшим в команде по проценту выигранных вбрасываний — 57,4%.

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    В нынешний момент форвард выступает за сборную Казахстана на чемпионате мира, где в его активе 3 результативные передачи в 4 матчах. Казахстан после четырех игр занимает седьмое место в группе B, опережая только Норвегию.

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