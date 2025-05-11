Канада разгромила Латвию, Германия была сильнее Казахстана

На чемпионате мира по хоккею 20025 года завершились два матча.

В группе А Латвия потерпела разгромное поражение от Канады со счетом 1:7.

Единственную шайбу у латышей забросил Эдуард Тралмакс.

В составе победителей отличились Трэвис Конечны (дважды), Кент Джонсон (дважды), Натан Маккиннон, Маклин Селебрини, Барретт Хэйтон.

Чемпионат мира. Группа A Латвия — Канада — 1:7 (1:2, 0:3, 0:2) Голы: Тралмакс — 1 (Локмелис), 7:05 — 1:0. Конекны — 1 (Санхейм, Кросби), 9:30 — 1:1. Маккиннон — 2 (Хорват), 10:31 — 1:2. Джонсон — 1 (Монтур, Кросби), 27:11 — 1:3. Джонсон — 2, 31:10 — 1:4. Конекны — 2 (мен.), 39:36 — 1:5. Селебрини — 1 (Конекны, Кросби), 45:09 — 1:6. Хэйтон — 1 (Дано), 55:18 — 1:7Вратари: Григалс — ФлериБроски: 17 (4+7+6) — 37 (11+10+16)Штраф: 12 — 12

Канада с 6 очками в 2 играх лидирует в группе, Латвия пока имеет три очка.

В группе В Германия легко разобралась с Казахстаном — 4:1.

За немцев шайбы забрасывали Максимилиан Кастнер, Войцех Стаховяк, Лукас Райхель и Лукас Кельбле.

У проигравших единственная шайба на счету Никиты Михайлиса.

Чемпионат мира. Группа B Германия — Казахстан — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) Голы: Михайлис — 1 (Шестаков), 3:05 — 0:1. Кастнер — 1 (Эль, Зайдер), 13:09 — 1:1. Стаховяк — 1 (Кахун, Шюц), 34:53 — 2:1. Райхель — 1 (Тиффельс, Кельбле), 41:49 — 3:1. Кельбле — 2 (Эль, Кастнер), 45:33 — 4:1Вратари: Нидербергер — ПавленкоБроски: 33 (15+9+9) — 21 (10+6+5)Штраф: 4 — 0

Германия с 6 очками после двух матчей в числе лидеров группы. Казахстан имеет три очка после двух туров.