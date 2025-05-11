1-й таймДинамо — СпартакОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Динамо — Спартак«Динамо» — «Спартак». Онлайн, прямая трансляция
  • 19:18
    • «Барселона» одержала волевую победу над «Реалом» в сверхрезультативном матче Ла Лиги
    Все новости спорта

    Канада разгромила Латвию, Германия была сильнее Казахстана

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2025 Сборная Канады Сборная Латвии Сборная Германии Сборная Казахстана
    На чемпионате мира по хоккею 20025 года завершились два матча.

    Трэвис Конечны
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Трэвис Конечны

    В группе А Латвия потерпела разгромное поражение от Канады со счетом 1:7.

    Единственную шайбу у латышей забросил Эдуард Тралмакс.

    В составе победителей отличились Трэвис Конечны (дважды), Кент Джонсон (дважды), Натан Маккиннон, Маклин Селебрини, Барретт Хэйтон.

    Чемпионат мира. Группа A
    Латвия — Канада — 1:7 (1:2, 0:3, 0:2)
    Голы: Тралмакс — 1 (Локмелис), 7:05 — 1:0. Конекны — 1 (Санхейм, Кросби), 9:30 — 1:1. Маккиннон — 2 (Хорват), 10:31 — 1:2. Джонсон — 1 (Монтур, Кросби), 27:11 — 1:3. Джонсон — 2, 31:10 — 1:4. Конекны — 2 (мен.), 39:36 — 1:5. Селебрини — 1 (Конекны, Кросби), 45:09 — 1:6. Хэйтон — 1 (Дано), 55:18 — 1:7Вратари: Григалс — ФлериБроски: 17 (4+7+6) — 37 (11+10+16)Штраф: 12 — 12

    Канада с 6 очками в 2 играх лидирует в группе, Латвия пока имеет три очка.

    В группе В Германия легко разобралась с Казахстаном — 4:1.

    За немцев шайбы забрасывали Максимилиан Кастнер, Войцех Стаховяк, Лукас Райхель и Лукас Кельбле.

    У проигравших единственная шайба на счету Никиты Михайлиса.

    Чемпионат мира. Группа B
    Германия — Казахстан — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
    Голы: Михайлис — 1 (Шестаков), 3:05 — 0:1. Кастнер — 1 (Эль, Зайдер), 13:09 — 1:1. Стаховяк — 1 (Кахун, Шюц), 34:53 — 2:1. Райхель — 1 (Тиффельс, Кельбле), 41:49 — 3:1. Кельбле — 2 (Эль, Кастнер), 45:33 — 4:1Вратари: Нидербергер — ПавленкоБроски: 33 (15+9+9) — 21 (10+6+5)Штраф: 4 — 0

    Германия с 6 очками после двух матчей в числе лидеров группы. Казахстан имеет три очка после двух туров.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Наполи» не заметит генуэзцев
  • «Наполи» — «Дженоа». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Избежат ли «Клинки» приключений на пути в финал?
  • «Шеффилд Юнайтед» — «Бристоль Сити». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Бергамаски проведут удачную охоту на «волков»
  • «Аталанта» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.27
  • Экспресс дня 11 мая
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Наполи — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Бристоль Сити
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Аталанта — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  3.83
  • Экспресс дня 12 мая
  • Завтра в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Кайсериспор — Антальяспор
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Венеция — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Пари НН — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.72
  • Прогноз на матч Шнайдер — Мертенс
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие