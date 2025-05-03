Великобритания и Италия сыграют на ЧМ-2026

Сборныевышли в элитный дивизион чемпионата мира и сыграют на турнире в 2026-м году.

В последний игровой день чемпионата мира в дивизионе-IА, проходивший в румынском городе Сфынту-Георге, на выход претендовали четыре команды.

Игровой день открывала встреча между украинцами и японцами. Украине достаточно было победить своих соперников, но «желто-синие» потерпели поражение со счетом 2:3.

Первой командой, которая обеспечила себе выход в топ-дивизион, были итальянцы. Подопечные Юкки Ялонена разгромили румын со счетом 7:1.

В заключительном матче турнира, сборная Великобритании всухую обыграла поляков со счетом 3:0 и стала победителем турнира.

Итоговая таблица Дивизиона-IA 1. Великобритания — 12 очков (выход в элиту)

2. Италия — 10 очков (выход в элиту)

3. Украина — 9 очков

4. Польша — 6 очков

5. Япония — 5 очков

6. Румыния — 1 очко (вылет в дивизион IB)

Чемпионат мира-2026 пройдет в Швейцарии. Россия и Беларусь продолжают быть отстраненными от соревнований IIHF.