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    Рафинья«Вальядолид» — «Барселона». Онлайн, прямая трансляция
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    Великобритания и Италия сыграют на ЧМ-2026

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    Сборные Великобритании и Италии вышли в элитный дивизион чемпионата мира и сыграют на турнире в 2026-м году.

    Лайам Кирк — хоккеист сборной Великобритании
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    Лайам Кирк — хоккеист сборной Великобритании

    В последний игровой день чемпионата мира в дивизионе-IА, проходивший в румынском городе Сфынту-Георге, на выход претендовали четыре команды.

    Игровой день открывала встреча между украинцами и японцами. Украине достаточно было победить своих соперников, но «желто-синие» потерпели поражение со счетом 2:3.

    Первой командой, которая обеспечила себе выход в топ-дивизион, были итальянцы. Подопечные Юкки Ялонена разгромили румын со счетом 7:1.

    В заключительном матче турнира, сборная Великобритании всухую обыграла поляков со счетом 3:0 и стала победителем турнира.

    Итоговая таблица Дивизиона-IA
    • 1. Великобритания — 12 очков (выход в элиту)
    • 2. Италия — 10 очков (выход в элиту)
    • 3. Украина — 9 очков
    • 4. Польша — 6 очков
    • 5. Япония — 5 очков
    • 6. Румыния — 1 очко (вылет в дивизион IB)

    Чемпионат мира-2026 пройдет в Швейцарии. Россия и Беларусь продолжают быть отстраненными от соревнований IIHF.

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