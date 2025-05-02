Кудашов: Мы сами себе проигрываем

Главный тренер московскогопрокомментировал поражение своей команды отв 3-м матче 1/2 финала Кубка Гагарина (2:3 2ОТ).

«Очередная упорная борьба. Мы сами себе проигрываем. Одно дело, когда соперник обыгрывает, а другое — когда ты делаешь подарки. На этом уровне, когда остается четыре команды, нужно играть без ошибок. Нельзя совершать послабления, нужно играть четко и на результат

Игроки "Трактора" были быстрее? Есть быстрые игроки, но они быстрее по природе. Мы нивелировали эти скоростные моменты. Когда соперник тебя всего изуродовал и забил — одно дело, а когда мы сами совершаем такие ошибки…

Как дальше нужно действовать? Нам надо правильно сыграть одну игру. Не надо заглядывать далеко», — приводит слова Кудашова «Матч ТВ».

Следующий матч между командами пройдет 4 мая в Москве. Счет в серии — 3:0 в пользу «Трактора»