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    Кевин Де Брюйне«Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон». Онлайн, прямая трансляция
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    Кудашов: Мы сами себе проигрываем

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    Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение своей команды от «Трактора» в 3-м матче 1/2 финала Кубка Гагарина (2:3 2ОТ).

    Алексей Кудашов
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    Алексей Кудашов

    «Очередная упорная борьба. Мы сами себе проигрываем. Одно дело, когда соперник обыгрывает, а другое — когда ты делаешь подарки. На этом уровне, когда остается четыре команды, нужно играть без ошибок. Нельзя совершать послабления, нужно играть четко и на результат

    Игроки "Трактора" были быстрее? Есть быстрые игроки, но они быстрее по природе. Мы нивелировали эти скоростные моменты. Когда соперник тебя всего изуродовал и забил — одно дело, а когда мы сами совершаем такие ошибки…

    Как дальше нужно действовать? Нам надо правильно сыграть одну игру. Не надо заглядывать далеко», — приводит слова Кудашова «Матч ТВ».

    Следующий матч между командами пройдет 4 мая в Москве. Счет в серии — 3:0 в пользу «Трактора»

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