Крикунов: Рашевский и Джиошвили могут заиграть в НХЛ

Бывший главный тренер московскогоотметил, что нападающиеобладают потенциалом для успешной карьеры в НХЛ.

«Рашевский вполне может заиграть в НХЛ. Джиошвили тоже может привлечь внимание североамериканских команд. Это достаточно мастеровитые ребята», — цитирует Крикунова сетевое изданию LiveResult.ru

Дмитрий Рашевский (24 года) в нынешнем сезоне провёл за «Динамо» 65 матчей регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил 19 шайб и сделал 21 результативную передачу.

Максим Джиошвили (29 лет) в этом сезоне сыграл 68 матчей регулярного чемпионата КХЛ, забил 11 голов и сделал 13 ассистов.