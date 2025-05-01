Ротенберг: Нашли ключи к обороне Казахстана

Главный тренерпрокомментировал победу своей команды над(4:1) в рамках международного турнира в Астане.

«Нашли ключи к обороне команды Леонида Тамбиева, уверенно довели матч до победы — 4:1. Провели хорошую подготовку в Новогорске, дальше набираем форму через игры. Спасибо сборной Казахстана за отличный матч и достойное сопротивление. Желаем удачи и ждем хорошего результата на чемпионате мира!» — написал Ротенберг в собственном телеграм-канале.

Следующий матч «России-25» состоится 2 мая против сборной Беларуси в Астане.

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев работает в тренерском штабе казахстанской сборной одним из ассистентов Олега Болякина.