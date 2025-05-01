Стала известна первая пара второго раунда плей-офф НХЛ

Александр Овечкин Фото: globallookpress.com
«Кэпиталз» прошли во второй раунд Кубка Стэнли, где встретятся с «Каролиной», которая ранее одолела «Нью-Джерси» (4-1). Первые два матча пройдут на льду «Вашингтона».
За «Вашингтон» играют российские хоккеисты Александр Овечкин и Александр Алексеев.
В составе «Харрикейнз» выступают Дмитрий Орлов, Петр Кочетков и Андрей Свечников.
Это будет второй матч «Каролины» и «Вашингтона» в плей-офф.
Для «Кэпиталз» это первый проход во второй раунд с 2018 года, когда команда стала обладателем Кубка Стэнли. За этот период «Вашингтон» пять раз завершал выступление в первом раунде, а в сезоне-2022/23 не вышел в плей-офф.