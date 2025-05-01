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    Тренер «Тампа-Бэй» — о вылете из плей-офф: «Флорида» — исключительная команда

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Флорида Пантерз
    Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал поражение в серии первого раунда плей-офф от «Флориды Пантерз».

    Джон Купер
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    Джон Купер

    «У них не просто средняя, а исключительная команда. Жаль, что нам пришлось столкнуться с ними уже в первом раунде. Неважно, с каким счётом они обыграли нас в серии, для меня это не имеет значения», — приводит слова Купера пресс-служба клуба.

    «Тампа-Бэй Лайтнинг» завершила сезон, уступив «Флориде» в серии 1-4. Это третье подряд выбывание команды в первом раунде плей-офф.

    В пятом матче серии «Тампа» вела по ходу встречи, но «Флорида» быстро сравняла счёт и уверенно довела матч до победы 6:3, оформив выход во второй раунд

    «Флорида» поборется за выход в финал конференции с победителем пары «Торонто» «Оттава».

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