Тренер «Тампа-Бэй» — о вылете из плей-офф: «Флорида» — исключительная команда

Главный тренерпрокомментировал поражение в серии первого раунда плей-офф от

«У них не просто средняя, а исключительная команда. Жаль, что нам пришлось столкнуться с ними уже в первом раунде. Неважно, с каким счётом они обыграли нас в серии, для меня это не имеет значения», — приводит слова Купера пресс-служба клуба.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» завершила сезон, уступив «Флориде» в серии 1-4. Это третье подряд выбывание команды в первом раунде плей-офф.

В пятом матче серии «Тампа» вела по ходу встречи, но «Флорида» быстро сравняла счёт и уверенно довела матч до победы 6:3, оформив выход во второй раунд

«Флорида» поборется за выход в финал конференции с победителем пары «Торонто» — «Оттава».