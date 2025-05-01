Аймурзин поделился впечатлениями после матча с Казахстаном

Нападающийпрокомментировал победу над(4:1) в рамках международного турнира в Астане.

«Хороший матч, обоюдоострый. Хорошо, что забили, и в целом все очень хорошо играли. У Казахстана хорошая команда, хорошие игроки, они готовятся, поэтому все должно получиться.

Готов ли Казахстан хорошо выступить на чемпионате мира? Парни готовятся, хорошо играют. У них были острые моменты, поэтому, я думаю, казахи могут достойно выступить на чемпионате мира», — приводит слова Аймурзина «Советский спорт».

Следующий матч «России-25» состоится 2 мая против сборной Беларуси в Астане.