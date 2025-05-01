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    Бруну Фернандеш«Атлетик» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн, прямая трансляция
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    Аймурзин поделился впечатлениями после матча с Казахстаном

    Хоккей Сборная России
    Нападающий «России-25» Данил Аймурзин прокомментировал победу над сборной Казахстана (4:1) в рамках международного турнира в Астане.

    Данил Аймурзин в составе ХК «Северсталь»
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    Данил Аймурзин в составе ХК «Северсталь»

    «Хороший матч, обоюдоострый. Хорошо, что забили, и в целом все очень хорошо играли. У Казахстана хорошая команда, хорошие игроки, они готовятся, поэтому все должно получиться.

    Готов ли Казахстан хорошо выступить на чемпионате мира? Парни готовятся, хорошо играют. У них были острые моменты, поэтому, я думаю, казахи могут достойно выступить на чемпионате мира», — приводит слова Аймурзина «Советский спорт».

    Следующий матч «России-25» состоится 2 мая против сборной Беларуси в Астане.

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