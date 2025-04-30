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    Дементьев: Не сомневаюсь, что Воробьев трудоустроится в одном из клубов КХЛ

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ ЦСКА
    Известный хоккейный агент Алексей Дементьев поделился мнением об отставке Ильи Воробьева с поста главного тренера ЦСКА.

    Илья Воробьев
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    Илья Воробьев

    «Очень много игроков было поменяно в ЦСКА, сильно изменён состав, все это видели и знали. Это, безусловно, качественные хоккеисты, но всегда нужно время для реального результата. Никогда и ничего не бывает мгновенно. Всё приходит через доверие и работу.

    Что касается Ильи Воробьёва, то могу сказать следующее: сомнений в человеческих и тренерских качествах этого специалиста нет никаких. Их не было, нет и не может быть. Илья Петрович давно доказал всем своей работой и своим опытом свою состоятельность. Не сомневаюсь, что Воробьёв в ближайшее время трудоустроится в одном из клубов КХЛ», — сказал Дементьев Чемпионату.

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    • Ранее Илья Воробьев рассказал, как повлияли положительные допинг-пробы игроков московского клуба Владислава Каменева и Никиты Седова на команду.

    В нынешнем сезоне ЦСКА вылетел в 1-м раунде плей-офф КХЛ, проиграв минскому «Динамо» со счетом в серии 2:4.

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