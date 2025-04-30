Дементьев: Не сомневаюсь, что Воробьев трудоустроится в одном из клубов КХЛ

Известный хоккейный агентподелился мнением об отставкес поста главного тренера

«Очень много игроков было поменяно в ЦСКА, сильно изменён состав, все это видели и знали. Это, безусловно, качественные хоккеисты, но всегда нужно время для реального результата. Никогда и ничего не бывает мгновенно. Всё приходит через доверие и работу.

Что касается Ильи Воробьёва, то могу сказать следующее: сомнений в человеческих и тренерских качествах этого специалиста нет никаких. Их не было, нет и не может быть. Илья Петрович давно доказал всем своей работой и своим опытом свою состоятельность. Не сомневаюсь, что Воробьёв в ближайшее время трудоустроится в одном из клубов КХЛ», — сказал Дементьев Чемпионату.

Ранее Илья Воробьев рассказал, как повлияли положительные допинг-пробы игроков московского клуба Владислава Каменева и Никиты Седова на команду.

В нынешнем сезоне ЦСКА вылетел в 1-м раунде плей-офф КХЛ, проиграв минскому «Динамо» со счетом в серии 2:4.