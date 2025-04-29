Воробьев рассказал о своих планах после увольнения из ЦСКА

Бывший главный тренерзаявил о своей готовности вернуться в работу после увольнения из армейского клуба.

«Какие у вас планы на ближайшее время? Посмотреть и разобрать полуфиналы Кубка Гагарина, а затем и финальную серию. Также буду наблюдать за ходом плей-офф в НХЛ.

Готов ли снова работать в ближайшее время? Однозначно. Я открыт для предложений из клубов Континентальной лиги и полностью готов к работе», — приводит слова Воробьева «Чемпионат».

Илья Воробьев приступил к работе в московском клубе перед началом сезона-2023/2024, заключив контракт на 3 года.

Вместе со специалистом, ЦСКА занял 5-е место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата и вылетел в 1/8 финала Кубка Гагарина минскому «Динамо» в шести матчах — 2:4 в серии.