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    Гру: Отлично начали новую серию

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Трактор
    Главный тренер челябинского «Трактора» Бенуа Гру высказался о матче против «Динамо» (4:3).

    Бенуа Гру
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    Бенуа Гру

    «Отлично начали новую серию. Сегодня мы увидели упорную борьбу со стороны обеих команд, оба вратаря совершали важные спасения.

    Разумеется, спецбригады — это важная часть игры, и мы разбирали большинство "Динамо", нам нужно держаться подальше от скамейки штрафников.

    Я не скажу, что мы "спали" в начале матча, потому что вполне себе неплохо играли, стали лучше кататься, больше моментов создавать. Как стали работать в плане трафика у пятака соперника, сразу были вознаграждены», — цитирует Гру «Матч ТВ».

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    После этого матча «Трактор» ведет в серии плей-офф с «Динамо» М со счетом 1:0. Следующая игра между этими командами состоится 30-го апреля в Челябинске.

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