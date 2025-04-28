Гру: Отлично начали новую серию

Главный тренер челябинскоговысказался о матче против(4:3).

«Отлично начали новую серию. Сегодня мы увидели упорную борьбу со стороны обеих команд, оба вратаря совершали важные спасения.

Разумеется, спецбригады — это важная часть игры, и мы разбирали большинство "Динамо", нам нужно держаться подальше от скамейки штрафников.

Я не скажу, что мы "спали" в начале матча, потому что вполне себе неплохо играли, стали лучше кататься, больше моментов создавать. Как стали работать в плане трафика у пятака соперника, сразу были вознаграждены», — цитирует Гру «Матч ТВ».

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После этого матча «Трактор» ведет в серии плей-офф с «Динамо» М со счетом 1:0. Следующая игра между этими командами состоится 30-го апреля в Челябинске.