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    «Краснодар»«Динамо» Мх — «Краснодар». Онлайн
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    Опубликован состав «России-25» на майский тур

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    Федерация хоккея России (ФХР) опубликовала список игроков «России-25» на предстоящий тур команды, который пройдет с 1 по 8 мая в трех городах: Тольятти, Минске и Астане.

    Илья Карпухин
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    Илья Карпухин

    Вратари: Денис Костин («Сибирь»), Андрей Мишуров («Адмирал»), Денис Попов (АКМ), Глеб Саранчук (СКА-1946).

    Защитники: Тимур Ахияров («Сибирь»), Владимир Грудинин, Тимофей Давыдов, Артем Щучинов (все — «Северсталь»), Семен Ибрагимов (ХК «Сочи»), Илья Карпухин, Дмитрий Юдин (оба — СКА), Владислав Леонтьев («Нефтехимик»), Дмитрий Саморуков (ЦСКА), Владислав Семин, Магомед Шараканов (оба — «Лада»).

    Нападающие: Руслан Абросимов, Данил Аймурзин, Михаил Ильин (все — «Северсталь»), Михаил Воробьёв, Михаил Григоренко, Павел Дедунов, Валентин Зыков, Григорий Кузьмин, Сергей Плотников, Николай Поляков, Сергей Толчинский, Марат Хайруллин (все — СКА), Иван Воробьев, Владислав Цицюра (оба — «Витязь»), Руслан Исхаков, Прохор Полтапов, Максим Соркин (все — ЦСКА), Никита Хоружев («Нефтехимик»).

    Главным тренером команды будет Роман Ротенберг, возглавляющий петербургский СКА.

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