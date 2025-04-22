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    Кудашов: Серия была сложная. В каких‑то играх нам сопутствовала удача

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Динамо
    Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвел итог серии плей-офф с «Ак Барсом» (4:2).

    Алексей Кудашов
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    Алексей Кудашов

    «Хочу поблагодарить Бога, за то что дал удачу в этой серии. Хочу поблагодарить игроков "Ак Барса", серия была очень сложная, качели могли качнуться в любую сторону. Также хочу поблагодарить нашу команду и болельщиков. Серия была сложная. В каких‑то играх нам сопутствовала удача.

    Плей‑офф — это совокупность. У тебя не будет большинства, защитников, нападающих, ты ничего не выиграешь. Четыре победы добыть сложно. "Ак Барс" очень сильная команда, у них все есть. Я не хочу никого выделять. Каждый вносит свой вклад в победу», — цитирует Кудашова «Матч ТВ».

    «Динамо» выиграло серию с результатом 4:2. В полуфинале Кубка Гагарина «Динамо» встретится с «Трактором».

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