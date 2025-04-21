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    Щитов: Я думаю, Демидов хорошо себя проявит в плей‑офф НХЛ

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз Монреаль Канадиенс
    Бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов поделился ожиданиями от игры нападающего «Монреаля» Ивана Демидова в 1-м раунде плей-офф НХЛ против «Вашингтона».

    Иван Демидов
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    Иван Демидов

    «Что жду от Демидова в предстоящем матче "Монреаля" против "Вашингтона"? Сложно сказать, какая команда в итоге окажется сильнее, но понаблюдать за Демидовым в плей‑офф будет очень интересно, потому что парень приковывал к себе внимание в России, а теперь будет это делать и в НХЛ.

    Я думаю, Демидов хорошо себя проявит и в плей‑офф НХЛ, у Ивана все для есть», — заявил Щитов «Матч ТВ».

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    • Первый матч между «Вашингтоном» и «Монреалем» в серии плей-офф НХЛ состоится 22-го апреля в 02:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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