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    Панарин — о возможном возвращении в КХЛ: Я боюсь рано сделать это решение

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс КХЛ
    Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин предположил, в какой момент может вернуться в КХЛ.

    Артемий Панарин — нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс»
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    Артемий Панарин — нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс»

    «Время идёт, дети растут, всё равно их хочется в нашей культуре растить. Может быть, я про это больше думал. Сейчас смотрю КХЛ, особенно плей-офф, — уровень достаточно неплохой. Молодые ребята такие вещи делают — будет тяжело. Такое ощущение, будет не как раньше — проехал на одном конёчке.

    Я боюсь рано сделать это решение, потому что, допустим, если мне будет хватать уровня здесь… Я тоже не хочу в третьем звене выполнять черновые работы. Я хочу в лидерском ключе играть роль. В этом плане можно поспешно это сделать.

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    • На сегодняшний день про деньги не думаю. Понятно, что по каким-то условиям договариваться, но это не первостепенно. У меня сейчас хороший контракт, шесть лет по нему зарабатываю», — сказал Панарин в видео на канале «Это хоккей, брат!».

    В нынешнем сезоне Панарин провел за «Рейнджерс» 78 матчей и набрал 89 (37+52) очков.

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