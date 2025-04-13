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    Лавиолетт: Все разочарованы непопаданием в плей-офф

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс
    Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт высказался о том, что команда лишилась шансов на попадание в плей-офф.

    Питер Лавиолетт
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    Питер Лавиолетт

    «Все разочарованы. Очевидно, что такое не входило ни в чьи планы в начале сезона, особенно с точки зрения прошлого сезона. Но что имеем, то имеем. В последних 20 играх у нас были возможности пошуметь и проложить себе дорогу, но мы этого не сделали. Так что это наша ответственность. Мы должны были быть лучше», — приводит слова Лавиолетта пресс-служба НХЛ.

    Напомним, что в прошлом сезоне «Нью-Йорк Рейнджерс» смог выиграть регулярный чемпионат НХЛ.

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    Из российских хоккеистов за «Рейнджерс» выступают Игорь Шестеркин и Артемий Панарин.

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