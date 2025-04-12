«Динамо» М — «Ак Барс»: счет матча 3:5, обзор голов

Дмитрий Яшкин Фото: globallookpress.com
За бело-голубых шайбы забрасывали Седрик Пакетт, Павел Кудрявцев и Макс Комтуа.
В составе победителей отличились Дмитрий Яшкин (дважды), Эрик О'Делл, Митчелл Миллер и Илья Сафронов.
Кубок Гагарина. 1/4 финала
«Динамо» (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 3:5 (0:2, 1:0, 2:3)
Голы: Яшкин — 3 (бол., Миллер, Барабанов), 5:01 — 0:1. О`Делл — 3 (Яруллин), 14:48 — 0:2. Пакетт — 3 (бол., Уил, Сикьюра), 38:52 — 1:2. Миллер — 2 (бол., Галимов, Яшкин), 50:34 — 1:3. Кудрявцев — 3 (Ильенко), 52:57 — 2:3. Комтуа — 4 (бол., Рашевский), 55:09 — 3:3. Сафонов — 3 (Галимов, Миллер), 58:10 — 3:4. Яшкин — 4 (п.в., Марченко, Лямкин), 59:50 — 3:5Вратари: Моторыгин (58:16 — 59:50) — БиляловБроски: 33 (9+14+10) — 27 (11+7+9)Штраф: 10 — 10
Второй матч серии пройдет в Москве 14 апреля.