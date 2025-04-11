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    Сафронов — о походе Демидова в «Монреаль»: Сейчас самое время для него

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    Экс-хоккеист СКА Кирилл Сафронов поделился мнением о переходе нападающего Ивана Демидова в «Монреаль».

    Иван Демидов
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    Иван Демидов

    «Я думаю, что это решение точно не поспешное. Демидов всё-таки отыграл сезон на отличном уровне, набрал много очков, да и за сборную России играл. Когда, как не сейчас?

    В Северной Америке такой комбайн, молодые игроки появляются каждый год, если чуть переждать, не поехать, то потом, возможно, сложнее будет войти в строй. Сейчас самое время для него», — сказал Сафронов издание LiveResult.

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    • В нынешнем сезоне Демидов стал самым результативным игроком СКА, набрав за 54 (22+32) очка за 71 встречу. Форвард подписал контракт новичка в «Монреале», имея возможность выступать в НХЛ уже в этом сезоне.

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