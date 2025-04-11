Сафронов — о походе Демидова в «Монреаль»: Сейчас самое время для него

Экс-хоккеистподелился мнением о переходе нападающего

«Я думаю, что это решение точно не поспешное. Демидов всё-таки отыграл сезон на отличном уровне, набрал много очков, да и за сборную России играл. Когда, как не сейчас?

В Северной Америке такой комбайн, молодые игроки появляются каждый год, если чуть переждать, не поехать, то потом, возможно, сложнее будет войти в строй. Сейчас самое время для него», — сказал Сафронов издание LiveResult.

В нынешнем сезоне Демидов стал самым результативным игроком СКА, набрав за 54 (22+32) очка за 71 встречу. Форвард подписал контракт новичка в «Монреале», имея возможность выступать в НХЛ уже в этом сезоне.