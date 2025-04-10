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    Энцо Фернандес«Легия» — «Челси». Онлайн
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    Тренер «Салавата Юлаева» поделился ожиданиями от серии со «Спартаком»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Спартак
    Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о «Спартаке» перед очным противостоянием во 2-м раунде плей-офф КХЛ.

    Виктор Козлов — главный тренер «Салавата Юлаева»
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    Виктор Козлов — главный тренер «Салавата Юлаева»

    «Спартак будет более свежий, чем мы, но я думаю, что ребята получили положительные эмоции после выхода в следующий раунд, это сыграет нам на руку.

    В чем сильные стороны "Спартака"? Это хорошо укомплектованная, организованная команда, с хорошим потенциалом в атаке, хорошая вратарская бригада. Во втором раунде все команды серьёзные.

    Что нужно делать в атаке, чтобы использовать свои козыри? Я не согласен, что у них слабые защитники и вратари. Они обыграли "Северсталь", которая хорошо играет в атаке. Значит, они что-то делали правильно», — приводит слова Козлова сайт «Салавата Юлаева».

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