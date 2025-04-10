Тренер «Салавата Юлаева» поделился ожиданиями от серии со «Спартаком»

Главный тренервысказался оперед очным противостоянием во 2-м раунде плей-офф КХЛ.

«Спартак будет более свежий, чем мы, но я думаю, что ребята получили положительные эмоции после выхода в следующий раунд, это сыграет нам на руку.

В чем сильные стороны "Спартака"? Это хорошо укомплектованная, организованная команда, с хорошим потенциалом в атаке, хорошая вратарская бригада. Во втором раунде все команды серьёзные.

Что нужно делать в атаке, чтобы использовать свои козыри? Я не согласен, что у них слабые защитники и вратари. Они обыграли "Северсталь", которая хорошо играет в атаке. Значит, они что-то делали правильно», — приводит слова Козлова сайт «Салавата Юлаева».

Напомним, что серия 2-го раунда плей-офф между уфимсками и «красно-белыми» начнется 11-го апреля в 17:00 мск.