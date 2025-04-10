Капризов прокомментировал возвращение в строй после травмы

Форвард «Миннесоты»высказался о своем возвращении после травмы.

Нападающий впервые с 26 января принял участие в матче, отметившись дублем и результативной передачей в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (8:7 ОТ).

«Это была не лучшая наша игра в защите. Но это хорошая победа, мы забираем эти два очка. Некоторые дни бывают такими, некоторые — другими. Это нелегко, знаете ли. Иногда ты немного нервничаешь, иногда чувствуешь себя хорошо, и ты более счастлив и всё в этом роде.

Сейчас я просто счастлив вернуться в команду и снова начать играть», — цитирует Капризова пресс-служба клуба.

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В текущем сезоне Капризов сыграл 38 матчей в регулярном чемпионате, забил 25 голов и сделал 30 результативных передач.