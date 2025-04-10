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    Капризов прокомментировал возвращение в строй после травмы

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    Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов высказался о своем возвращении после травмы.

    Кирилл Капризов
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    Кирилл Капризов

    Нападающий впервые с 26 января принял участие в матче, отметившись дублем и результативной передачей в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (8:7 ОТ).

    «Это была не лучшая наша игра в защите. Но это хорошая победа, мы забираем эти два очка. Некоторые дни бывают такими, некоторые — другими. Это нелегко, знаете ли. Иногда ты немного нервничаешь, иногда чувствуешь себя хорошо, и ты более счастлив и всё в этом роде.

    Сейчас я просто счастлив вернуться в команду и снова начать играть», — цитирует Капризова пресс-служба клуба.

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    В текущем сезоне Капризов сыграл 38 матчей в регулярном чемпионате, забил 25 голов и сделал 30 результативных передач.

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