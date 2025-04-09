Комтуа — про Демидова: Он действительно одаренный игрок

Нападающий московскогоподелился мнением о бывшем форварде, который подписал контракт

«В "Монреаль" едет замечательный игрок, настоящий подарок. Он был лучшим игроком СКА в первом раунде и даже, возможно, лучшим игроком своей команды в этом сезоне. Уверен, что он заслуживал больше игрового времени, чем ему давали.

Я думаю, что его игра в НХЛ будет ещё лучше — там немного более системный хоккей, больше бросков, передач, это его игра — он очень мастеровитый хоккеист. Он знает, как забивать. Уверен, что у него будут отличные партнёры, Ник Судзуки, капитан команды, он позаботится об Иване. Он действительно одарённый игрок, желаю ему только удачи.

Пятый номер драфта, по-моему, таких ребят у "Монреаля" не было очень давно. Думаю, для него такая поддержка от болельщиков только в радость. В Канаде очень страстно болеют, но в то же время они справедливые. Болельщики хотят, чтобы игрок выкладывался на полную, и если он будет показывать то, на что способен, болельщики отдадут ему всю свою любовь», — цитирует Комтуа Sport24.

В нынешнем сезоне Демидов провел за СКА 71 матч, забросил 22 шайбы и сделал 32 голевые передачи.